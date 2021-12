VENETO – Colpito da proiettile vagante mentre passeggia: è giallo

Giallo a Verona dove un uomo di 70 è stato colpito da un proiettile vagante sparato da una calibro 22. L’uomo si trovava in via Valpantena a Marzana sopra Verona quando ha sentito un forte dolore alla spalla. Non si era accorto di essere stato colpito da un proiettile. Fortunatamente non si tratta di una ferita grave ma è stato comunque portato in ospedale a Borgo Trento. Sul posto i poliziotti della Squadra mobile che stanno cercando di individuare elementi utili per capire chi ha esploso il colpo. Il 70 è incensurato. Potrebbe trattarsi di una bravata