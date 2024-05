VENETO – Collega il forno al gas per preparare il pane: mamma e figlia ferite da esplosione

Grave incidente domestico stamane in via Roma a Conselve (Padova) dove una donna marocchina e la figlia di 3 anni sono rimaste ferite in seguito da un’esplosione. Pare che la donna, che voleva preparare il pane, avesse collegato una bombola del gas al forno. Da qui l’esplosione che l’ha investita procurandole ustioni di secondo grado sul corpo. La figlia di 3 anni è stata colpita solo marginalmente dal ritorno di fiamma. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e il Suem 118 con l’elisoccorso. La donna è stata portata all’ospedale di Padova. Non sarebbe in pericolo di vita. La strada è stata chiusa per qualche ora