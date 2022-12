VENETO – Col furgone fuori strada: muore 26enne

Alle 7:15, di sabato, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Circonvallazione a Castelfranco Veneto per un furgone finito fuori strada: deceduto un 26 enne. I pompieri arrivati dal locale distaccamento hanno messo in sicurezza il mezzo finito sotto il piano stradale dopo aver abbattuto il guardrail, purtroppo nonostante i soccorsi il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte del giovane uomo. La polizia stradale ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 9.