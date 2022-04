VENETO – Ciclista investito da un’auto perde la vita

La notte scorsa, venti minuti dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SR 88 in via Giovanni Amendola a Rovigo per un ciclista deceduto dopo essere stato investito da un’auto. Nonostante i tentativi di rianimazione, il medico del SUEM ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo. Sconosciuta la vittima in quanto priva di documenti. Sul posto i carabinieri e la polizia stradale. L’intervento si è concluso dopo circa tre ore.