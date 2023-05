VENETO – Chiazza verde fosforescente sul Canal Grande

Il primo pensiero è andato a una delle ormai frequenti azioni “dimostrative” a base di vernici contro monumenti e fontane d’Italia, in nome della tutela dell’ambiente. O forse a uno dei troppi atti di vandalismo e maleducazione da parte di qualche turista.

Un ennesimo sfregio alla delicata bellezza di Venezia, quello notato ieri nel cuore della città, poco sotto il Ponte di Rialto, dove in molti hanno segnalato la presenza di una chiazza color verde fluorescente, e si sono susseguite le ipotesi su cause e motivi. A segnalarla, intorno alle ore 9:30, sono stati alcuni cittadini, che hanno avvisato la Polizia locale. Ma a differenza di altri blitz ecologisti, non c’è stata alcuna rivendicazione dell’atto.