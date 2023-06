VENETO – Casa devastata dalle fiamme (VIDEO)

CASALSERUGO: IN FIAMME UNA VECCHIA ABITAZIONE

Poco dopo le 21:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Ca’ Ferrì a Casalserugo (PD) per l’incendio di una vecchia abitazione adibita a ricovero mezzi agricoli: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati con due autopompe due un’autobotti e 12 operatori dal distaccamento di Abano Terme e Padova, hanno circoscritto e spento le fiamme, evitando la propagazione all’attigua abitazione affiancata. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate alle 3:30.