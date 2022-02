VENETO – Camion perde gas: autostrada A13 chiusa per ore

Da poco prima delle 12:00, i vigili del fuoco sono impegnati in autostrada A13 al km 73 tra i caselli di Monselice e Boara Pisani in direzione Bologna per la perdita di gas GNL (Gas Naturale Liquefatto) dal serbatoio di un camion frigo. In via precauzionale la circolazione autostradale è stata interrotta in entrambi i sensi. I vigili del fuoco accorsi con il personale del distaccamento di Este, Padova, Rovigo e con il personale del nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) regionale di Mestre, coordinati dal funzionario di guardia, stanno operando per bloccare la perdita. In base ai rilievi satellitari il traffico è ora scorrevole sull’A13