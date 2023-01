Veneto Banca – In appello confermata condanna a Consoli

(ANSA) – Nuovo capitolo nel crac Veneto Banca. La Corte d’Appello di Venezia ha infatti confermato la condanna dell’ex amministratore delegato di Veneto Banca, Vicenzo Consoli, nel processo di secondo grado per il crac dell’istituto di credito. I giudici hanno ridotto a tre anni di reclusione la pena, rispetto ai quattro inflitti in primo grado, per il capo d’imputazione di ostacolo alla vigilanza.

E’ stata accolta la richiesta del PM. Nella sentenza non è stata confermata la confisca dei beni, come aveva chiesto l’accusa.

Nel frattempo l’altro reato contestato di falso in prospetto, è andato in prescrizione.