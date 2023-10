Veneto Banca – Chiuse indagini su bancarotta fraudolenta

La Procura della Repubblica di Treviso ha chiuso il terzo filone di indagine riguardante il fallimento di Veneto Banca, focalizzandosi sul reato di bancarotta fraudolenta. In questa fase, sono stati notificati avvisi di indagine a 12 soggetti, tra cui spicca l’ex Amministratore Delegato e Direttore Generale della banca, Vincenzo Consoli.

Le accuse riguardano un ammanco finanziario di circa 320 milioni di euro, associato a una serie di finanziamenti erogati a diverse aziende del Nordest senza le necessarie garanzie. Si tratta di un’operazione che ha sollevato gravi interrogativi riguardo alle pratiche di gestione bancaria e alla supervisione.

Tra gli indagati, figura anche l’ex presidente e ex parlamentare Flavio Trinca, oltre a diversi dirigenti, funzionari e consulenti coinvolti nell’affare. Curiosamente, nessun membro del Consiglio di Amministrazione è stato indagato in quanto il Procuratore Massimo De Bortoli ha sottolineato che non emergono prove che dimostrino che tutti fossero pienamente a conoscenza delle operazioni autorizzate. Al contrario, sembra che Consoli avesse un ruolo predominante nella decisione di tali operazioni, spesso agendo personalmente o impartendo direttive ai funzionari, indicando una gestione della banca estremamente personalistica.

Un aspetto particolarmente controverso emerso durante l’indagine è che tra i beneficiari dei finanziamenti concessi da Veneto Banca ci sarebbe anche la società dalla quale Vincenzo Consoli avrebbe successivamente acquistato una villa a Vicenza, dove risiede attualmente.

È importante notare che Vincenzo Consoli è già stato condannato a tre anni di reclusione per ostacolo alle attività di vigilanza da parte della Banca d’Italia e della Consob. Nel frattempo, il processo in cui è imputato per truffa sembra avviarsi verso la prescrizione. Tutto ciò solleva interrogativi sul sistema di vigilanza e regolamentazione bancaria in Italia, e sui presunti abusi che avrebbero portato al crollo di Veneto Banca.