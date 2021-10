VENETO – Bambino di 5 anni rapito: si cercano il padre e i complici

Un bambino di 5 anni è stato rapito ieri mattina a Padova. A sporgere denuncia la mamma, Alexandra, di origine moldava che ha raccontato come il figlio le sia stato strappato dalle braccia da tre uomini, fra cui il padre, mentre lo stava portando a scuola. Lo avrebbe rapito il padre Bogdan Hristache, rumeno di 31 anni sul quale pendeva già un divieto di avvicinamento al piccolo emesso dal giudice di Bucarest da tre anni. I tre si sarebbero avvicinati mentre la madre si trovava tra via Giolitti e via Salandra con un furgone nero Mercedes Vito con targa romena. Due avrebbero tenuto ferma la donna mentre uno prendeva il bambino che urlava. La mamma descrive il padre come un criminale, che ha già 5 figli e che già una volta rapì il bambino in Romania. Immediatamente sono scattate migliaia di condivisioni social per la ricerca del bambino e dei rapitori. Vengono controllate anche le frontiere.