VENETO – Auto fuori strada: muore 36enne

Incidente mortale stamane nel territorio di Legnago (Verona) in località Torretta. Alle 8 una Volkswagen Passat che stava transitando lungo la SP 46 è uscita di strada ed è finita contro un platano per poi finire in un canale che costeggia la provinciale.

Il conducente, F.S., 36enne della zona ha perso la vita per i numerosi traumi riportati. A nulla sono valsi i soccorsi del personale sanitario del Suem 118. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri per svolgere gli accertamenti del caso