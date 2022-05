Auto esce di strada e si rovescia: 28enne di Agugliaro perde la vita

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Alle 4 di questa mattina, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Marconi a Vo’ Euganeo per l’uscita autonoma di un’autovettura, rovesciatasi dopo la perdita di controllo del conducente. L’uomo, B.C., 28 anni, cittadino romeno residente ad Agugliaro, ha perso la vita.

I pompieri, giunti da Este, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto l’uomo; vani i tentativi di rianimazione da parte del personale del SUEM. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia stradale: dagli accertamenti, B.C. avrebbe perso il controllo della sua Alfa Romeo Giulia, a causa dell’elevata velocità, deviando sul ciglio erboso sulla sinistra; il veicolo avrebbe poi urtato con la parte anteriore del veicolo contro un albero di grande fusto. L’auto sarebbe poi rientrata sulla carreggiata, fermandosi al centro della linea stradale. Le lesioni riportate da B.C. sono state mortali.