VENETO – Assaltano un bancomat e rubano i contanti, ladri in fuga

Nella notte tra venerdì e sabato, nella bassa veronese, a Sanguinetto, un bancomat del Banco Bpm è stato preso d’assalto in piazza della Vittoria. I malviventi lo hanno fatto saltare con dell’esplosivo, impadronendosi del denaro all’interno e sfondando anche la vetrata della filiale con l’ausilio di un’automobile, usata come ariete, per poi darsi alla fuga. I danni sono ancora da quantificare, così come l’ammanco ai danni dell’istituto di credito. Sul fatto lavorano i carabinieri, che stanno cercando di sfruttare le immagini delle telecamere di sicurezza per fare luce sull’accaduto.