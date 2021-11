VENETO – Ancora una tentata rapina a villa: obiettivo la casa di Egon von Furstemberg

Ancora una villa affacciata sul Terraglio, che unisce Mestre a Treviso, nel mirino dei malviventi.

Dopo la rapina con pistole ai danni della famiglia del petroliere Miotto, e il furto in casa dell’imprenditore Nicola Giol, questa volta si è trattato dell’intrusione di sconosciuti, nel tentativo di compiere un furto, nella villetta di Egon von Furstemberg, presidente di Banca Ifis, a Mogliano.



Ad un primo inventario, dalla casa del banchiere non sarebbe stato portato via nulla. Nella villa non c’era nessuno. E’ stato un passante a notare che su una finestra c’erano segni di effrazione; ha così dato l’allarme al 112, e sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Treviso. Il ladro, o i ladri, erano già fuggiti. All’interno della casa sono stati relativi segni di forzatura su alcuni mobili e armadi. (ANSA).