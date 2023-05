VENETO – Al via AbanoDanza con ‘La Notte della Danza’

L’apertura giovedì 11 maggio con “La Notte della Danza”: protagoniste alcune Compagnie che animeranno l’Isola pedonale; al Teatro polivalente si danzerà con la “Noche de tango”. Il fine settimana proseguirà il 12 e il 13 al Museo di Villa Bassi. La chiusura il 23 giugno, dopo 40 giorni di eventi, con lo spettacolo “Flow”.

Per oltre un mese, dall’11 maggio al 23 giugno, Abano Terme torna ad essere protagonista della danza italiana ed europea con la XXIII edizione di AbanoDanza. Come lo scorso anno l’impronta del Festival è quella di Luciano Padovani, confermato alla direzione artistica dal sindaco Federico Barbierato e dall’assessore alla cultura Michela Allocca. Il coreografo, pur rendendo omaggio anche in questa edizione alla grande tradizione classica di questa rassegna, ha voluto contraddistinguerla con il linguaggio della danza contemporanea, che dialogherà con i luoghi più rappresentativi della città termale: l’isola pedonale, il museo e il parco di Villa Bassi, il Teatro polivalente e il Teatro parco della Magnolia.

Quest’ultimo sarà il palcoscenico de “La Grande Danza”. Nella tensostruttura del Magnolia si esibiranno alcune tra le compagnie più note a livello nazionale: Balletto del Sud, con un ensemble di 16 elementi, proporrà il balletto classico “Il Cigno”; Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto il 26 maggio presenterà lo spettacolo “Storie”; Naturalis Labor il 16 giugno proporrà “Triple Bill”, in prima nazionale, una coproduzione del Festival con le coreografie di tre importanti coreografi internazionali: Noa Zuk, Sharon Fridman e Marco Cantalupo; Linga, compagnia svizzera, chiuderà il 23 giugno con “Flow”.

Ad aprire il Festival, giovedì 11 maggio, sarà “La Notte della Danza”. Dalle 21.30 alle 23.30, l’Isola pedonale vedrà protagoniste quattro compagnie italiane: Cornelia proporrà “Sleeping Beauty” (quartetto); Francoise Parlanti si esibirà attorno alla fontana centrale con il Solo “O dolci rime che parlando andate”; Raphael Bianco per EgriBiancodanza con “A.Way” e Yoris Petrillo per la c.ie Twain firmerà la coreografia di “Nothing to declare”. Al Teatro Polivalente, appositamente allestito come una milonga, verrà proposta la “Noche de tango”: gli appassionati del tango potranno ballare sulle selezioni musicali del TDJ Samuele Fragiacomo e ammirare le coreografie di due tra i più apprezzati tangueros argentini presenti in Italia, Ayelen Sanchez e Walter Suquia.

Il primo fine settimana del festival proseguirà al Museo di Villa Bassi dove, venerdì 12 maggio alle 21.30, la compagnia Vidave Crafts presenterà “Hansel & Gretel Alteration”, mentre sabato 13 alle 10.30, il coreografo Matteo Vignali si esibirà in “Dominant Thought” (Solo).

Info: www.abanodanza.it; www.facebook.com/abanodanza; prevendite Ufficio Iat Abano Terme tel. 049-8245275 (277-217-218); email: biglietteria@abanodanza.it