VENETO – A fuoco un’officina meccanica e di un’azienda di allestimenti fieristici (FOTO)

Da poco dopo le 10 di oggi, i vigili del fuoco stanno operando in Via Liguria a Saonara per un vasto incendio di un capannone di circa 1200 mq, che ospita un’officina meccanica con deposito gomme in una parte e nell’altra un’attività di allestimenti fieristici. Al momento non si hanno notizie di persone rimaste coinvolte. L’incendio ha prodotto un’alta colonna di fumo nero visibile a molti chilometri di distanza. I vigili del fuoco arrivati da Padova, Piove di Sacco, Mira, Treviso, Rovigo, Vicenza e Verona con tre autopompe, sei autobotti tra cui tre cisterne chilolitriche, due autoscale, il carro NBCR (nucleare biologico chimico radiologico) e oltre 35 operatori stanno intervenendo per circoscrivere le fiamme. Una parte del tetto del capannone è già crollata.