VENETO – A fuoco garage: bruciate 2 auto (FOTO)

Dalle 13:30, i vigili del fuoco stanno operando in Via Vecchia Trevigiana, a Casale sul Sile per l’incendio di un garage: nessuna persona è rimasta ferita.

Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Treviso e Mestre con un’autopompa, due autobotti, l’autoscala e 11 operatori, sono riusciti a spegnere l’incendio che ha coinvolto due auto, di cui una sportiva, evitando l’estensione del rogo all’attigua abitazione. Le operazioni di spegnimento sono state particolarmente complesse per la presenza di due bombole di GPL e barattoli di vernici e diluenti.

Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Ancora in corso le ultime operazioni di bonifica e il ripristino della sicurezza del posto.