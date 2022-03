VENETO – Uomo cabonizzato trovato in un ex canile andato a fuoco

In aggiornamento

Tragedia stamane a Piove di Sacco in via Fiumicello. A fuoco una struttura che tempo fa ospitava un canile, ora dismessa. Una struttura ad un piano, nella quale i vigili hanno trovato una persona priva di vita, di cui non si conosce ancora l’identità. In base alle prime informazioni potrebbe trattarsi di un senzatetto.

Sul posto il Nucleo investigativo dei vigili del fuoco e i carabinieri per gli accertamenti. Le cause dell’incendio sono in corso di verifica.

Sul corpo è stata disposta l’autopsia e pm Marco Brusegan aprirà un fascicolo per omicidio. Non viene esclusa alcuna ipotesi. A provocare l’incendio le ceneri residue di un fuoco acceso sabato sera. La vittima avrebbe inalato fumo prima di rimanere carobonizzata