VENETO – A 17 anni guida un’auto: finisce un contro cancello e muore

Poco prima delle 4:30 di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Vespucci a Legnaro per l’uscita autonoma di una Opel Agila: deceduto un automobilista di 17 anni. L’auto dopo la perdita di controllo del conducente ha sfondato il cancello di un’abitazione finendo nel cortile. Purtroppo nonostante i soccorsi il personale medico del SUEM ha solo potuto constatare la morte del giovane. Sul posto la polizia stradale per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 8.

A perdere la vita è Pietro Benfatto residente a Padova in zona Mortise. Il giovane, secondo quanto riporta il Gazzettino, avrebbe detto ai suoi genitori che a guidare l’auto sarebbe stato un amico. Al giovane piaceva la musica trap e aveva girato un video che aveva realizzato oltre 200 mila visualizzazioni su Youtube con i Prince Baby. Era anche amante del basket e arbitro. Era stato con amici in un bar di Vigorovea a Sant’Angelo di Piove di Sacco. Alle 3 il gruppo si è diretto verso casa con Pietro alla guida dell’auto dei genitori. L’auto, ad alta velocità avrebbe colpito uno spartitraffico per poi finire contro il cancello di una casa.