VENETO – 29enne muore dopo incidente in moto

Un 29enne veronese, Ezio Adami, è morto dopo un incidente in moto avvenuto ieri poco dopo le 12 in via Apollo alla Genovesa (Comune di Verona). Il giovane è morto in ospedale dove era stato portato dai sanitari accorsi sul luogo dell’incidente. Adami, come riporta la stampa locale, lavorava come meccanico in una officina della zona, la Only Racing. Si trovava su una Ducati Monster ed ha perso il controllo del mezzo finendo contro una recinzione. Stava probabilmente collaudando la moto. Sull’episodio sta indagando la Polizia Locale. Sono stati coinvolti altri due veicoli.