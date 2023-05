Venerdì la Notte Nazionale del Liceo Classico: il Pigafetta presenta “Iliade”

Venerdì 5 maggio 2023, a partire dalle ore 16.00, il Liceo Pigafetta di Vicenza partecipa alla IX edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico, organizzata in contemporanea in molte città italiane, con l’intento di promuovere nelle giovani generazioni la sensibilità verso la cultura classica e valorizzare i talenti degli studenti e delle studentesse coinvolti/e. La comunità scolastica e la cittadinanza sono dunque invitate a seguire i laboratori e la conferenza, in programma in vari locali del Liceo, per confrontarsi con la ricchezza, la profondità e la bellezza dei classici.

L’evento si concluderà con lo spettacolo Iliade al Teatro Comunale di Vicenza, con ingresso riservato alle famiglie e agli studenti/alle studentesse del Liceo, racconto del poema omerico a più voci tra narrazione, musica e poesia.

La serata, patrocinata dal Comune di Arcugnano, vedrà protagonisti le studentesse e gli studenti del progetto TeSeO affiancati dagli attori di Theama Teatro Anna Zago, Piergiorgio Piccoli e Aristide Genovese.

Il racconto dei brani più rappresentativi dell’Iliade sarà impreziosito dal coro “Le voci dei Berici” e dall’orchestra, diretti dal maestro Michele Bettinelli.