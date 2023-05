Vandalizzati i manifesti di Possamai: aggiunta la scritta ‘PD’

Il Comitato Possamai sindaco segnala gli atti di vandalismo sui propri manifesti elettorali. Invia una nota a riguardo.

Scrivono: “Oggi il nostro candidato sindaco, Giacomo Possamai, andrà in Questura a depositare formale denuncia per i continui atti di vandalismo contro i nostri manifesti. Abbiamo taciuto fin qui perché le elezioni dovrebbero essere un confronto tra idee e visioni diverse di città, non uno scontro tra fazioni. Ma ogni giorno ci vengono segnalati nuovi manifesti strappati, o deturpati, in una campagna che ormai appare coordinata e curiosamente selettiva, visto che si accanisce solo ed esclusivamente contro i nostri materiali”.

È la denuncia del comitato Possamai Sindaco, che ha messo a disposizione della stampa un’ampia documentazione fotografica.

“I manifesti strappati o ingiuriati, oltre che un reato, sono una manifestazione infantile e triste di mancanza di rispetto per la democrazia e i cittadini – prosegue il comitato – e rappresentano una brutta pagina in un’elezione, tanto più locale. Noi però non ci facciamo intimidire e proseguiamo la nostra campagna come l’abbiamo fatta fin dall’inizio: con il sorriso, la forza delle idee, la voglia di portare un cambiamento”.