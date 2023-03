Valdegamberi (GM): “Attacco del lupo a un gregge. Vergognoso silenzio di associazioni agricole e incapacità della politica”

“Sono altre 14 le pecore sbranate in Lessinia, provincia di Verona, non sui remoti pascoli ma vicino ai centri dei paesi dove di giorno si vedono lupi attorno alle case. È una situazione insostenibile ma è ancor più insostenibile il silenzio complice delle associazioni agricole e della politica. A differenza della Svezia, dell’Austria, della Germania e di altri Paesi, ove nonostante il problema fosse meno grave che da noi, i governi hanno preso provvedimenti, in Italia al contrario regna l’indifferenza. In Svezia hanno dimezzato il numero di lupi portando a 200 unità. In Italia sono ben oltre le 3.000! Da due anni mando a tutti una bozza di provvedimento legislativo da adottare e ricevo come risposta il silenzio. Quando purtroppo accadrà una disgrazia più grave, temo non manchi molto, tutti parleranno, in ritardo ed a sproposito”. Questo il commento del consigliere regionale del Gruppo Misto Stefano Valdegamberi.

“Risulta imbarazzante il silenzio dell’onnipresente Coldiretti, più preoccupata nel fare sondaggi sulle abitudini vacanziere degli italiani che di salvaguardare l’alpeggio e quindi la montagna. Purtroppo l’ideologia ambientalista, non l’amore per l’ambiente, è imperniata ovunque in Italia e arriva persone a discriminare gli animali: perché le pecore dovrebbero essere sviscerate con sofferenze atroci dai lupi mentre i lupi devono rimanere intoccabili e crescere in modo spropositato e non sostenibile dal territorio? Si chiede solo un contenimento del lupo in numeri accettabili non la sua totale eliminazione. Ma a questo si risponde con la prospettiva di una totale eliminazione di tutto il resto per poi chiamarci ipocritamente ‘ambientalisti’ e ‘difensori della montagna’. Solamente chiacchiere”, conclude Stefano Valedegamberi.