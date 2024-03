VALCHIAMPO – Uomo precipita col parapendio: è grave

Terzo incidente in poche ore che vede come protagonisti appassionati di parapendio. L’ultimo episodio, il più grave, è di oggi pomeriggio (lunedì 25 marzo) alle 14.30 in via Tecchi (località Casoni a Marana di Crespadoro – Vicenza). Un uomo residente in provincia di Verona è precipitato durante il volo riportando gravi ferite. Si è trovato, secondo i primi accertamenti, in difficoltà con la vela, atterrato in maniera dura in un prato, rimanendo gravemente ferito. I pompieri arrivati da Arzignano congiuntamente al personale del Suem, hanno coadiuvato i soccorsi sanitari. L’uomo, 41enne, dopo essere stato stabilizzato è stato trasferito in elicottero in ospedale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora. Sul posto anche i carabinieri di Crespadoro