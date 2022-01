Va all’esame della patente con microfono e telecamera nascosta: denunciato cittadino pakistano

La sera di martedì 11 gennaio, i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno denunciato per tentata truffa ai danni dello Stato un cittadino pakistano, residente in Italia legalmente e incensurato. L’uomo, intorno alle 13, era stato trovato in possesso di una ricetrasmittente munita di microfono e telecamera di piccole dimensioni, che aveva occultato dentro alla felpa e che avrebbe dovuto utilizzare durante l’esame per la patente. Un complice avrebbe dovuto aiutarlo dall’esterno, suggerendogli le risposte del questionario per superare la prova, che il denunciato stava per provare per la terza volta. L’apparecchiatura è stata sottoposta a sequestro.