Uso di alcol, chiasso e degrado: ordinanza del sindaco di Cornedo

Il sindaco di Cornedo Vicentino, Francesco Lanaro, ha emesso un’ordinanza con la quale vieta, per un periodo di 30 giorni, la vendita di alcolici ad un negozio etnico situato lungo la provinciale nelle vicinanze del centro. L’ordinanza pone anche il divieto di consumo di alcolici nelle vicinanze. La decisione arriva dopo le numerose segnalazioni di cittadini, confermate dai controlli della Polizia Locale, di situazioni di degrado venutesi a creare. “Gruppi di persone, soprattutto giovani – dichiara il sindaco – dopo aver acquistato alcolici, li consumano nelle vicinanze del negozio, abbandonando lattine e bottiglie, facendo schiamazzi e qualche volta abbandonandosi a comportamenti poco urbani (come urinare in loco). Per questo ho ritenuto necessario emettere l’ordinanza, che ha validità di un mese e che ha lo scopo di un maggiore controllo da parte degli esercenti e per evitare il ripetersi di tali situazioni”

Mi auguro che passato il periodo, le minime regole di comportamento civile vengano rispettate, posto che continueremo a vigilare non solo grazie alle segnalazioni, ma anche coinvolgendo la Polizia Locale.