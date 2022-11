Università – Girardi confermato presidente della Consulta Territorio dell’ateneo

Il dottor Girardi, vicepresidente della Fondazione Studi Universitari di Vicenza,

è anche il componente della Consulta referente per le sedi decentrate dell’Ateneo di Padova

Antonio Girardi, vicepresidente della Fondazione Studi Universitari di Vicenza, è stato confermato nel ruolo di presidente della Consulta del Territorio dell’Università degli Studi di Padova per il quadriennio accademico 2022-2026.

La Consulta del Territorio, che è composta da rappresentanti di realtà sociali, istituzionali e culturali esterne all’Università, è l’organo di riferimento e di consultazione per definire le strategie complessive, il bilancio, i piani di sviluppo delle strutture e la gestione dell’Ateneo. Inoltre ha il compito di formulare proposte per favorire le risposte più adatte alle esigenze di ricerca, innovazione e formazione della società e di trasferimento delle conoscenze sul territorio.

All’interno della Consulta il dott. Girardi, oltre che presidente, ricopre il ruolo di referente designato in rappresentanza di tutte le sedi decentrate dell’Ateneo di Padova: «La Consulta – commenta – ha la funzione di raccordo tra Ateneo e territorio e da sempre proprio questo stretto collegamento è una delle chiavi più importanti per lo sviluppo delle attività universitarie a Vicenza. Non solo, la presenza stessa della Fondazione all’interno della Consulta è un segnale importante che riflette la rilevanza della presenza dell’Università di Padova a Vicenza».