Un nuovo ecografo per la Diabetologia di Arzignano

Un nuovo ecografo di ultima generazione per il Servizio di Diabetologia ed Endocrinologia Territoriale di Arzignano dell’Ulss 8 Berica: è questa la nuova donazione della Fondazione Silvana e Bruno Mastrotto, resa possibile anche grazie all’Associazione Diabetici Ovest Vicentino, presentata ufficialmente ieri mattina con una piccola cerimonia alla quale hanno preso parte la dott.ssa Patrizia Simionato, Direttore Generale dell’ULSS 8 Berica; il dott. Achille Di Falco, Direttore dei Servizi Socio-Sanitari; il dott. Cristiano Finco, Direttore Sanitario; la dott.ssa Mariuccia Lorenzi, Direttore Distretto Ovest; la dott.ssa Simonetta Lombardi, responsabile del Servizio di Diabetologia ed Endocrinologia Territoriale di Arzignano; Giovanna Mastrotto e Silvana Marchesini rispettivamente Presidente e Vice presidente della Fondazione Silvana e Bruno Mastrotto; Giorgio Gentilin, Presidente Associazione Diabetici Ovest Vicentino, oltre ai Sindaci del territorio.

A spiegare l’utilità della nuova apparecchiatura è proprio la dott.ssa Simonetta Lombardi: «Anni fa l’utilizzo dell’ecografia era appannaggio esclusivo della Radiologia, mentre attualmente molte specialità cliniche ne fanno uso in quanto questa metodica di indagine oggi rappresenta di fatto una “estensione dell’esame obiettivo”. Nello specifico permette all’endocrinologo, in sede di visita, di eseguire l’ecografia della tiroide e prendere decisioni terapeutiche più tempestive, anche programmando direttamente, se si riscontrano noduli, l’esecuzione dell’agoaspirato ecoguidato, senza la necessità di spostare l’utente da una struttura ad un’altra. Questa “organizzazione snella”, che da anni abbiamo adottato nella nostra Unità Operativa, ci permette una modalità di presa in carico che riduce le attese per l’utente e di conseguenza anche le liste di attesa. Non solo, con l’arrivo di questo nuovo ecografo, oltre ad implementare lo studio della patologia tiroidea, avremo la possibilità di studiare la patologia aterosclerotica a carico dei tronchi sovraortici ed agli arti inferiori degli utenti diabetici».

L’ecografo donato, del valore di 35 mila euro, è un’apparecchiatura di ultima generazione, caratterizzata da un tempo di avvio ridotto – così da velocizzare la procedura -, due sonde ad alta frequenza e caratteristiche ergonomiche evolute a tutto vantaggio della facilità di utilizzo per gli operatori.

«Ringrazio la Fondazione Silvana e Bruno Mastrotto per questa ulteriore dimostrazione di sensibilità e attenzione nei confronti della nostra Azienda e del suo personale sanitario – commenta la dott.ssa Patrizia Simionato, Direttore Generale dell’ULSS 8 Berica -. Questa donazione, che va ad incrementare la strumentazione tecnologia già in dotazione al Servizio di Diabetologia ed Endocrinologia Territoriale di Arzignano, ci consentirà di offrire ai pazienti una presa in carico sempre migliore e allo stesso tempo rappresenta un riconoscimento dell’importanza di un servizio territoriale che costituisce un punto di riferimento per i cittadini».

A questo riguardo va sottolineato che l’Unità Operativa di Diabetologia ed Endocrinologia Territoriale di Arzignano nel corso del 2023 ha eseguito 23.412 prestazioni, di cui 17.822 prestazioni diabetologiche tra visite, terapia educazionale e dietistiche; 3.411 prestazioni endocrinologiche (tra visite, ecografie del collo ed agoaspirati eco assistiti), oltre a 2.000 prestazioni in telemedicina e 200 teleconsulti.

«E proprio grazie al teleconsulto – aggiunge la dott.ssa Lombardi – forniamo un supporto specialistico e tecnico nella gestione della cronicità al fine di arginare gli accessi al Pronto Soccorso ed evitare ricoveri impropri. Inoltre collaboriamo con i sanitari dei vari Ospedali del Distretto Ovest per le consulenze endocrino-metaboliche ai degenti».

«Siamo molto orgogliosi di poter contribuire al miglioramento delle strumentazioni a beneficio della cura dei pazienti che afferiscono al Servizio di Diabetologia ed Endocrinologia territoriale – spiega Giovanna Mastrotto, Presidente della Fondazione Silvana e Bruno Mastrotto –. Sappiamo quanto sia importante garantire servizi di qualità nella comunità e per questo ringraziamo l’Ulss8 Berica, la dott.ssa Lombardi e il Dr. Giorgio Gentilin per la costante e positiva collaborazione».