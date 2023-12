Ultimi giorni di apertura in Basilica Palladiana della mostra “La proporzione aurea”

Per gli ultimi giorni di apertura della mostra “La proporzione aurea”, allestita in Basilica Palladiana e a Palazzo Cordellina a Vicenza, fino a domenica 10 dicembre, Relazionésimo offre la possibilità di visitare il percorso espositivo accompagnati gratuitamente da alcune guide, senza costi aggiuntivi rispetto al biglietto d’ingresso. Proseguono inoltre, come avvenuto nei due mesi di apertura, anche gli incontri pubblici, volti ad arricchire la proposta culturale, con eventi ospitati nello spazio conferenze adiacente la mostra.

Gli appuntamenti per le visite guidate gratuite sono: venerdì 8 dicembre (ore 11 e 16.30), sabato 9 (ore 11 e 17) e, infine, domenica 10 con orario 11 e 16.30: quest’ultima visita è dedicata alle famiglie per offrire un percorso guidato, con l’uso di un linguaggio semplice ma accattivante, per incuriosire anche i più piccoli. Per partecipare a queste visite è necessario registrarsi al link https://visiteguidatemostraproporzioneaurea.eventbrite.com.

Gli incontri di approfondimento si concludono con quattro appuntamenti molto particolari, su temi affascinanti come il ritratto, i profumi e la stampa d’autore, nonché la possibilità di dialogare con alcuni degli artisti protagonisti.

Venerdì 8, alle 15: “Oltre il velo olfattivo. Profumi, memorie e relazioni”, con Maurizio Predieri, ceo di DF Medica e di Ephèmera, e Marco Dotti, direttore editoriale di Relazionésimo. Un’esplorazione in un mondo affascinante, che è parte della storia umana: i profumi possano scatenare memorie profonde e durature e l’olfatto può essere una leva potente per costruire relazioni significative, come ben sanno anche i creatori di identità olfattive uniche e i migliori brand del settore dei profumi.

Sabato 9 doppio appuntamento: alle 10 alla Stamperia d’Arte Busato di Contrà Porta S. Lucia (ingresso a pagamento), laboratorio artistico sui “Caratteri della proporzione aurea” guidato da Giancarlo Busato: dopo una breve introduzione sul tema dei caratteri e della stampa d’autore ciascun partecipante arricchirà artisticamente a piacere una stampa che rimarrà sua. Uno stimolo artistico che poi si incontrerà all’interno della mostra.

Nel pomeriggio, alle 16.00 “Tratti e ritratti” una Conversazione sul volto tra materia e segno assieme a Paolo Marangon, artista presente in mostra, Marco Dotti e Rolando Bellini, che hanno curato differenti parti del percorso espositivo. L’incontro offre una panoramica sul tema del volto e del ritratto nelle arti contemporanee: dal reale al virtuale, dalla pittura alla fotografia, fino all’Intelligenza Artificiale e alla creazione di “copie” talmente simili a noi da essere definite “gemelli digitali”.

Infine, domenica 10, ultima giornata di apertura della mostra, oltre alle visite guidate, sono previsti momenti di dialogo con i curatori e con gli artisti Erica Tamborini, Fabio Volpi e Jacopo Gonzato.

Per ogni dettaglio sulle diverse iniziative si possono consultare il sito o i canali social di Relazionésimo