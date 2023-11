Ulss7, le raccomandazioni per le vaccinazioni

L’azienda Ulss7 Pedemontana è impegnata nella lotta contro il COVID-19 e nella promozione della salute della comunità. L’azienda rimarca ai cittadini l’importanza della vaccinazione gratuita per alcune categorie di persone a rischio e del nuovo vaccino di richiamo annuale con formulazione mRNA, aggiornato alla variante XBB.1.5.

Le categorie a cui è raccomandata la vaccinazione gratuita comprendono:

Persone di età pari o superiore a 60 anni.

Donne in qualsiasi trimestre della gravidanza o nel periodo “post partum,” comprese le donne in allattamento.

Operatori sanitari e socio-sanitari.

Familiari, conviventi e caregiver di persone con gravi fragilità.

La vaccinazione è un mezzo essenziale per ridurre il rischio di infezione e contribuire alla protezione di tutta la comunità. Il nuovo vaccino mRNA, adattato alla variante XBB.1.5, offre una maggiore efficacia e un’adeguata risposta alle varianti emergenti del virus.

L’azienda Ulss7 Pedemontana sottolinea inoltre l’importanza del rispetto delle buone pratiche vaccinali. In particolare, si raccomanda di non assumere farmaci, soprattutto antipiretici, in assenza di sintomi, né integratori o prodotti omeopatici prima e dopo la vaccinazione, poiché non esistono evidenze scientifiche della loro efficacia preventiva e potrebbero ridurre la risposta al vaccino.

Ulss7 Pedemontana seguirà attentamente l’andamento della campagna vaccinale e potrebbe aggiornare le indicazioni in base all’evolversi della situazione.

L’azienda invita tutti coloro che rientrano nelle categorie raccomandate a partecipare attivamente alla campagna vaccinale gratuita e al richiamo annuale, contribuendo così a un futuro più sicuro e salutare per la comunità.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulla campagna vaccinale, si prega di visitare il sito web dell’Ulss7 Pedemontana o contattare il servizio informazioni dedicato.

La vaccinazione anti Covid-19 può essere effettuata anche presso alcune Farmacie del territorio Azienda ULSS7 che potrete individuare al seguente link: https://www.aulss7.veneto.it/Covid-19