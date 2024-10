Rubò al Tennis Club: identificato e denunciato

Zugliano, impianti sportivi di via Libertà. Alle ore 21:30 circa del 13 agosto scorsi ignoti accedono ai locali del tennis club e dopo averne forzato lo sportello chiuso con serratura di sicurezza, rubano il denaro presente all’interno del caricatore self service in uso ai soci del circolo.

L’indomani, all’apertura del centro, veniva riscontrato da parte del titolare del tennis club il danneggiamento del caricatore ed il furto del denaro e veniva richiesto l’intervento di una pattuglia del Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino per la verifica di quanto accaduto.

Gi agenti del nucleo operativo provvedevano immediatamente a visionare le immagini dell’impianto

di videosorveglianza di nuova installazione presente in loco nonchè i transiti rilevati sul targasystem presente lungo la SP 67, consentendo di ricondurre l’evento ad un solo soggetto.

Le successive indagini svolte dalla Polizia Locale Nordest Vicentino nell’arco di un mese e mezzo,

hanno permesso di dare un nome alla persona responsabile dei fatti sopradescritti, consentendo

altresì di verificare che lo stesso era destinatario di un ordinanza di esecuzione di pena detentiva

presso il domicilio per cui si trovava in comune di Zugliano in violazione di detto provvedimento

emesso dall’Autorità Giudiziaria.

Il soggetto, identificato il RZ 41enne è stato denunciato per i reati di furto aggravato e di evasione.

Il sig. Sindaco del comune di Zugliano, commenta:“Desidero ringraziare vivamente gli agenti della Polizia Locale del consorzio NEVI che con il loro operato, grazie anche alla presenza determinante della videosorveglianza, hanno individuato il responsabile dell’intrusione”.