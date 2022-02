Ulss 8 – Vaccinazioni e tamponi: nuove disposizioni su sedi e orari

Da lunedì 14 febbraio cambiano gli orari di apertura del Centro di Vaccinazione di Popolazione a Torri di Quartesolo, al fine di ottimizzare l’utilizzo del personale sanitario, garantendo comunque agli utenti un’ampia libertà di scelta per quanto riguarda i giorni e la fascia oraria preferita.

I nuovi orari, in vigore fino al 28 febbraio, prevendono l’apertura il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14.00 alle 19.00, il martedì dalle 8.00 alle 13.00, il sabato dalle 8.00 alle 19.00 e la domenica dalle 8.00 alle 13.00 (ma domenica 27 febbraio l’orario sarà esteso dalle 8 alle 19.00); il giovedì invece il CVP rimarrà chiuso.

Le prenotazioni già effettuate in orari differenti sono state spostate nella disponibilità più vicina. A questo riguardo, gli utenti che avevano prenotato la prima o la terza dose in altre date e orari hanno già ricevuto, al numero di cellulare riportato in sede di prenotazione, un SMS di avviso di modifica della data e dell’orario della prenotazione. Le persone in attesa della seconda dose interessate dallo spostamento saranno invece avvisate tramite telefonata da parte degli operatori del SISP.

Restano invariati, fino alla fine del mese, gli orari di attività degli altri Centri di Vaccinazione di Popolazione dell’ULSS 8 Berica.

Parallelamente, in considerazione del calo delle richieste di tamponi conseguente alle recenti disposizioni ministeriali e regionali, il Punto Tamponi presso la Fiera di Vicenza sarà chiuso, con ultimo giorno di attività domenica 13 febbraio, mentre rimarranno attivi gli altri Punti Tamponi di Torri di Quartesolo, Noventa Vicentina, Montecchio Maggiore e Valdagno, con gli orari pubblicati nel sito internet aziendale.