Ulss 8 Berica, nominato il nuovo direttore amministrativo

Il Direttore Generale Patrizia Simionato ha ufficializzato oggi la nomina del nuovo Direttore Amministrativo dell’ULSS 8 Berica, affidando l’incarico a Leopoldo Ciato, 50 anni, originario di Monselice (PD). Laureato in Giurisprudenza all’Università di Bologna ha successivamente conseguito un master in Economia e Management della Sanità presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia.

Il dott. Ciato sostituisce il dott. Fabrizio Garbin, che dal 1 aprile assumerà il medesimo incarico allo Iov: «Ringrazio il dott. Garbin a nome di tutta l’Azienda per l’attività svolta – commenta la dott.ssa Patrizia Simionato – e auguro al dott. Ciato buon lavoro per un incarico che è di grande delicatezza, considerando la complessità organizzativa e il valore delle risorse economiche di un’azienda socio-sanitaria, ma per il quale ha già esperienza».

Il dott. Ciato proviene dall’ULSS 5 Polesana, dove infatti nell’ultimo anno ha già ricoperto l’incarico di Direttore Amministrativo; questa nomina rappresenta in un certo senso un ritorno a casa, avendo costruito buona parte della propria carriera proprio in ULSS 8 Berica in qualità di direttore del personale.

Dopo alcuni anni di esperienza, prima presso l’Agenzia regionale Socio-Sanitaria del Veneto e poi all’Agenzia regionale della Sanità del Friuli Venezia Giulia, nel 2009 il dott. Ciato ha assunto l’incarico di Direttore delle Risorse Umane nell’ex Ulss 5 di Arzignano (VI). Nel 2016 viene nominato Direttore delle Risorse Umane dell’ULSS 8 Berica dove, dal 2019 al 2023, svolge anche il ruolo di Coordinatore del Dipartimento Amministrativo Unico.

Parallelamente ha collaborato anche con l’Università degli Studi di Verona svolgendo attività di docenza in corsi di laurea e master per le professioni sanitarie.