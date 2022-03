UCRAINA – Centrale nucleare: nessun reattore colpito ma non è stata rispettata ‘integrità fisica’, cosa si rischia?

Nel corso di una conferenza stampa sul bombardamento notturno della centrale nucleare di Zaporizhzhia, Rafael Mariano Grossi, Direttore Generale dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA), ha affermato di aver ricordato alcuni giorni fa, in una sessione straordinaria del Consiglio dei Governatori, di Stati membri “una serie di punti molto chiari su cui non possiamo scendere a compromessi per garantire la sicurezza in qualsiasi sito nucleare”.

Ha citato “l’integrità fisica del sito”: “tutti i sistemi di sicurezza su questi siti devono essere mantenuti in funzione”, ha affermato. In particolare, ha ricordato che il personale deve essere in grado di svolgere in ogni momento le proprie operazioni, che i siti devono essere alimentati con energia elettrica dall’esterno del sito in caso di guasto sul sito e che deve essere mantenuta la comunicazione in giro da questi centrali elettriche, una comunicazione che ieri sera è stata preziosa. “Nessun paese è in disaccordo con questi principi, ma nonostante l’accordo generale, l’integrità generale di questo sito è stata compromessa, non è stata rispettata ieri sera”, ha criticato. 10:47

“NESSUN REATTORE INTERESSATO” A ZAPORIZHZHIA SECONDO L’AIEA

A proposito dell’attacco notturno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, presa di mira dal fuoco russo nella notte, l’edificio preso di mira “è un edificio adiacente” e “nessuno dei reattori è stato colpito”, ha assicurato in conferenza stampa Rafael Mariano Grossi, direttore generale di l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA). “Un incendio localizzato è stato in grado di essere estinto direttamente dai vigili del fuoco locali sul posto”, ha riavvolto.

“Tutti i sistemi di sicurezza dei sei reattori in loco non hanno subito alcun impatto, non ci sono perdite di materiale radioattivo”, ha aggiunto. Anche i sistemi di tracciamento delle radiazioni sono “completamente funzionanti”. Ma “l’operatore e il regolatore ci dicono che la situazione è ancora molto tesa e molto difficile, a causa delle circostanze”, ha riferito.

Due persone sono rimaste ferite, che fanno parte del “personale di sicurezza attorno al sito”, ha detto il direttore generale. “Tra tutte le unità dell’impianto, solo una è in funzione, a circa il 60% della sua capacità attuale”, ha aggiunto, specificando che un’altra unità era in manutenzione, altre due sono state ferme per motivi di sicurezza. , mentre le ultime due unità erano già fermi, “passati in modalità riserva e poco sfruttati”.