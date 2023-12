Un gioco per un sorriso”: tanti i giocattoli raccolti a palazzo Nievo

Il cuore grande dei vicentini non si smentisce. In pochi giorni la portineria della Provincia di Vicenza è stata riempita di giochi destinati ai bambini ucraini.

Laraccolta di giocattoli denominata “Un gioco per un sorriso” èpromossa da Provincia di Vicenza e associazione Energia&Sorrisi di Altavilla ed è stata attivata meno di una settimana fa.

I tempi sono brevi perché il primo furgoncino, carico dei giocattoli donati dai vicentini, partirà il 7 dicembre, con arrivo previsto la sera dell’8 dicembre nei paesi di Uzgohorod e Mukachevo, in particolare in un orfanotrofio della zona.

Le porte di palazzo Nievo rimarranno comunque aperte anche dopo, per i ritardatari. Perchè a metà dicembre partirà il 43esimo bilico dell’associazione con direzione Ucraina, contenente circa 250 quintali di aiuti umanitari. Nel bilico ci sarà spazio anche per i giocattoli che verranno raccolti dopo il 6 dicembre.

Per chi volesse donare un gioco, nuovo o usato purché in buono stato, e donare un sorriso a tanti bambini ucraini, il punto di raccolta rimane quindi la portineria di palazzo Nievo, in contrà Gazzolle 1 a Vicenza, sede della Provincia di Vicenza.