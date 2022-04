Tutto pronto a Vicenza per YED, la fiera del serramento

Manca esattamente un mese alla cerimonia di apertura di YED, la fiera del professionista del serramento.

YED torna il 5, 6 e 7 maggio e si preannuncia un’edizione memorabile e con molte novità fra cui la nuova location di Fiera Vicenza.

Nella precedente rassegna, YED ha raccolto il testimone da COLFERTexpo ereditandone anche l’esperienza e il ruolo consolidato di riferimento fieristico nel mondo del serramento. Sarà infatti questa la decima edizione di questo importante evento, che da quest’anno sarà ospitata nel padiglione 1 di Fiera Vicenza e che punta a far diventare YED sempre più un appuntamento immancabile nelle agende dei professionisti del serramento.

La location è di assoluto prestigio e la posizione strategicamente centrale nel nord est dell’Italia permetterà un agevole arrivo ai visitatori provenienti, oltre che dal Veneto, anche dal Piemonte, dalla Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Trentino ed Emilia Romagna.

Le più importanti novità saranno però sempre rappresentate dagli espositori che guardano a YED come a un momento di scambio di informazioni importante con gli interlocutori del mercato del serramento, vale a dire montatori, commercianti e produttori di serramenti in genere.

YED è il format fieristico che vuole coinvolgere in un unico contesto tutta la catena produttiva, dagli utensili per la lavorazione dei serramenti ai prodotti finiti più innovativi attraverso il contributo della ferramenta, dei componenti, della tecnologia, degli accessori ed i prodotti per il fissaggio e la sicurezza. YED si pone l’obiettivo di coinvolgere e mettere in contatto tutti gli attori del mercato abbattendo le barriere e favorendo un dialogo ampio e trasversale.

Grande aspettativa c’è anche per lo YED Award, il prestigioso riconoscimento che premia l’eccellenza dei prodotti e l’impegno delle aziende presenti alla fiera YED.

Anche in questa edizione verranno premiate, da una giuria tecnica, le categorie “miglior prodotto per ferramenta e accessori”, “miglior prodotto finito”, “miglior prodotto per profili e componenti”. Novità di quest’anno è la possibilità per i visitatori, attraverso delle mini interviste all’uscita, di dare il proprio voto e far vincere gli espositori che maggiormente si distingueranno nelle categorie “miglior allestimento dello stand” e “miglior team, più preparato ed accogliente”.

Per registrarsi ed ottenere un biglietto d’ingresso è sufficiente andare su www.yeditaly.com e cliccare su “registrati qui”.