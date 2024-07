Turista attaccato da un orso in Trentino

Questa mattina un turista straniero è stato aggredito da un orso in località Naroncolo, nel comune di Dro. L’uomo è stato soccorso dai sanitari e trasportato in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento. Il 43enne è un turista francese che stava percorrendo il sentiero degli Scaloni: non si conoscono ancora i dettagli di quanto successo. Le sue ferite non sono gravi: sarebbe stato colpito alle gambe e a un braccio. È intervenuto anche il personale forestale, che sta conducendo i rilievi del caso. Da diverse settimane nella zona fra Arco e Dro era stata segnalata la presenza di orsi.