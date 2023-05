Turismo – Le spiagge venete e friulane superano la Riviera, esulta Zaia

“Le spiagge di Cavallino, Jesolo, Eraclea, Caorle, Bibione, assieme a quelle di Lignano e Grado staccano la Riviera Romagnola. Con oltre 27 milioni di turisti, contro i 26 milioni e mezzo della costa dell’Emilia Romagna, l’Alto Adriatico si conferma la prima destinazione turistica balneare d’Italia. Un riconoscimento che premia l’intera filiera, dall’accoglienza fino ai servizi, che creano valore e dimostrano di essere all’altezza di una domanda in continua evoluzione”.

Lo dice il Presidente della Regione del Veneto, commentando il primato raggiunto dalle destinazioni balneari del Veneto e del Friuli Venezia Giulia e rilevato in uno studio sulle presenze turistiche riferite all’anno 2021 e 2022 dalla Fondazione Think Thank.

“Con oltre il 35% delle presenze turistiche di tutto il Veneto, con i suoi 120 chilometri di spiagge, la Costa Veneta contribuisce in maniera determinante alla crescita del comparto turistico regionale – prosegue il Governatore -. Un comparto che cresce grazie anche alla visione di tutti gli operatori del sistema dell’accoglienza veneta, che grazie ai continui investimenti offrono un’esperienza di vacanza sempre più innovativa e sostenibile. Qualità che sono determinanti per fidelizzare gli ospiti, competere con destinazioni internazionali e per rafforzare l’immagine del Veneto nel mondo”.