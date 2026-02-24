Trump fa scattare i nuovi dazi al 10%: tensione con UE e Regno Unito

Da oggi entrano ufficialmente in vigore i nuovi dazi del presidente Donald Trump, con un’aliquota del 10%, dopo che venerdì la Corte Suprema degli Stati Uniti aveva bloccato molte delle sue imposte sulle importazioni.

Lo scorso venerdì, Trump aveva firmato un ordine esecutivo autorizzando i dazi al 10%, poche ore dopo la sentenza della Corte. Pur avendo minacciato un aumento al 15%, l’aliquota maggiore non è stata ufficializzata entro martedì alle 00:01 ora di Washington, momento in cui il 10% è diventato operativo. Secondo Bloomberg, la Casa Bianca sta comunque lavorando a un ordine formale che potrebbe portare l’aliquota al 15%.

Questa mossa segue le dichiarazioni del presidente che aveva parlato di un uso dei dazi “molto più potente e odioso”. I nuovi dazi, applicati ai sensi della Sezione 122 del Trade Act del 1974, hanno generato incertezza tra vari partner commerciali, tra cui il Regno Unito, che lo scorso anno aveva negoziato un’aliquota del 10%, e l’Unione Europea.

Lunedì l’UE ha sospeso per la seconda volta in un mese il processo di ratifica dell’accordo raggiunto lo scorso luglio con gli Stati Uniti, dopo averlo congelato e poi sbloccato in seguito alle minacce di Trump sulla Groenlandia. L’accordo prevedeva dazi generali del 15% sulle importazioni dall’UE, comprensivi di tariffe preesistenti.

Nel Regno Unito, un portavoce di Keir Starmer ha commentato sulle possibili contromisure: “Nessuno vuole assistere a una guerra commerciale. Nessuno vuole un’escalation della situazione. Ma, come detto, nulla è escluso in questa fase”.

I mercati e le relazioni commerciali internazionali restano dunque in attesa di eventuali sviluppi, mentre l’aliquota del 10% è già attiva.