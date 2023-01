Troppe norme sul lavoro violate: 39enne multato per 25 mila euro, la sua attività viene sospesa

Nella giornata di giovedì, durante dei controlli operati dal N.O.R. e della stazione di Vicenza, i carabinieri del Comando Provinciale hanno denunciato Q.M.L.F., 39 anni, pakistano, per violazioni sulla normativa riguardante la salute e la sicurezza sul posto di lavoro. L’uomo, titolare della ditta “A. Mart Halal”, con sede in viale Verona 81, dedita alla vendita al dettaglio di generi alimentari, ha violato diverse norme nella sua azienda: mancata elaborazione del piano antincendio, mancata formazione a carico dei lavoratori, mancata fornitura da parte del datore di lavoro di protezioni contro i contatti diretti e indiretti, mancata nomina del r.s.p.p, manomissione del sistema di protezione del macchinario-sega a nastro taglio carni, violazioni delle norme in materia igienico sanitarie.

Nel corso del controllo venivano adottati provvedimenti sospensivi dell’attività imprenditoriale per lavoro “nero” e le per gravi violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro sopra riportate.

Venivano comminate sanzioni amministrative per un importo complessivo ammontante a quasi 25.000 euro.