Treviso: tre donne incinte contagiate, si teme per i figli

Il Corriere del Veneto riporta delle gravi condizioni in cui versano tre donne ricoverate all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso: tutte loro sono non vaccinate e incinte tra la ventesima e la ventottesima settimana. Due di loro sono in terapia intensiva e una, meno grave, si trova in pneumologia.

La paura principale dei medici è l’aborto spontaneo: le statistiche di guarigione sono dalla parte delle giovani, ma questo non vuol dire che le percentuali siano nulle. Contagiatesi probabilmente in ambito familiare, sono presto finite nei rispettivi reparti con il casco per l’ossigeno.

La speranza è che presto la copertura della vaccinazione si alzi ancora: con il decreto legge sul “Total Green Pass”, a partire dal 15 ottobre, i centri vaccinali sono stati presi d’assalto. Entro il 30 settembre il 74% della popolazione trevigiana dovrebbe essere immunizzata.