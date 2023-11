Tragedia sui Colli Euganei: madre e figlio uccisi dal monossido di carbonio

Alle 9:45, di mercoledì, i vigili del fuoco sono intervenuti In Via Rialto a Teolo per una segnalazione di odore di gas e fumo all’interno di una bifamiliare: trovati morti una donna anziana e il figlio. La squadra dei pompieri arrivata da Abano Terme, hanno rinvenuto all’interno i corpi privi di vita, come accertato dal medico, di una donna di 85 anni e del figlio 55enne. All’interno della villetta si è probabilmente sviluppato un principio d’incendio a lenta combustione. Sul posto il medico legale, il magistrato di turno i carabinieri e il NIAT (Nucleo Investigativo Antincendi Territoriale) dei vigili del fuoco per indagare sulle cause del sinistro.