Tragedia all’ufficio turistico di Jesolo: esplode bombola, muore operaio 46enne

Incidente sul lavoro in tarda mattinata a Jesolo in piazza Brescia dove ha perso la vita un operaio 46enne di Dolo che lavora per un’azienda di Salzano e che stava eseguendo lavori di manutenzione all’impianto antincendio dell’ex Ufficio Turstico, nel palazzo Kursaal. I vigili del fuoco intervenuti per mettere in sicurezza il sito. La tragedia alle 11.40

Durante i lavori di manutenzione, l’uomo stava provvedendo a staccare delle bombole cariche di argon e e azoto che servono per impianto antincendio. Una bombola si è lesa ed ha sfiatato violentemente contro l’uomo colpendolo mortalmente. Le bombole, si apprende, avrebbero dovuto essere vuote, ma una delle due conteneva ancora gas e l’ha investito come un missile.

Illeso un secondo operaio. Sul posto anche lo Spisal i carabinieri e la polizia locale.