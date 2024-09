Torna “Barattolino!”  l’evento dedicato a bambini e bambine per la condivisione e il riuso

Sabato 21 e domenica 22 settembre a Vicenza la seconda edizione di Barattolino!: una due giorni per spiegare l’economia circolare ai bambini tra scambio di giocattoli, visite guidate, laboratori creativi, letture ad alta voce e momenti di gioco. L’evento si svolgerà nel centro culturale Porto Burci, in contrà dei Burci 27 e, sabato mattina, in Cooperativa Insieme. L’ingresso è libero, con alcune attività esclusivamente su prenotazione. Il programma completo e le modalità di partecipazione su factvicenza.it.



Il fine settimana inizia con una visita agli impianti di Cooperativa Insieme, per far scoprire a bambine e bambini la filiera di preparazione per il riutilizzo degli oggetti usati. Cuore dell’evento è il baratto, che si svolgerà a Porto Burci dalle 15:30 di sabato e per tutta la giornata di domenica: ogni bambino può portare fino a 5 giocattoli e 2 libri in buono stato, da scambiare con quelli portati dagli altri. L’obiettivo è sensibilizzare le famiglie sull’importanza del riutilizzo e su quanto spesso sia semplice prolungare la vita agli oggetti, evitando l’acquisto del nuovo, riducendo i rifiuti e contribuendo così attivamente a creare un futuro più sostenibile.

Oltre allo scambio di giocattoli il programma prevede diverse attività, tra cui letture animate e giochi per bambini dai 3 anni in su, ma anche laboratori creativi e artistici con materiali che normalmente butteremmo via: scampoli di stoffe, vecchie magliette, cartoni delle uova, scatole e contenitori, pezzi di giocattoli che troveranno nuova vita con un pizzico di ingegno e fantasia.

L’evento è organizzato nell’ambito di FACT! Futuro Ambiente Cultura Territori, un progetto di Arci Servizio Civile Vicenza con la collaborazione di Insieme Cooperativa Sociale, Caracol Olol Jackson e con il sostegno di Fondazione Cariverona.