Neve e valanghe, il Cai organizza una serata di approfondimento a Villa Tacchi

Una serata aperta a tutti gli appassionati di ambiente innevato è proposta dal Cai, sezione di Vicenza, martedì 10 dicembre alle 20.45, nella Sala Conferenze del centro civico di Villa Tacchi, in viale della Pace 89 a Vicenza.

Interverrà Renato Zasso, da oltre quarant’anni previsore e tecnico nivologo del Centro Valanghe della Regione del Veneto di Arabba, per il quale organizza corsi di formazione e iniziative di carattere divulgativo.

L’esperto parlerà delle caratteristiche del bollettino valanghe, della valutazione della stabilità del manto nevoso e soprattutto descriverà una serie di incidenti da valanga accaduti in Veneto.