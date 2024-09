“Per sempre” Queen, musica e solidarietà per AGD Vicenza

Un nuovo significativo evento in cui la musica e lo spettacolo incontrano la solidarietà è quello proposto al Teatro San Marco di Vicenza, sabato 28 settembre alle ore 21.30, con il concerto tributo “4Ever Queen” che proporrà i brani più coinvolgenti della storica band inglese e il cui ricavato andrà a favore di AGD Vicenza, Associazione Giovani Diabetici APS.

“Per sempre” Queen si presenta come un’occasione per rinverdire il talento, l’ironia e l’emozione di Freddie Mercury, Roger Taylor, Brian May e John Deacon. Come loro, poche band al mondo hanno saputo essere così influenti e raggiungere un successo planetario, spaziando senza limiti nel mondo infinito della musica, senza restrizioni di genere, etichette e stili, con molteplici influenze, senza compromessi e con pura estrosità.

Qualcosa che, a distanza di anni dalla scomparsa di Freddie Mercury, continua ad impressionare per genialità e freschezza.

Lo spettacolo porta lo stesso nome della tribute band “4Ever” composta da Daniele William Torres alla voce, Alvise Zolla alle tastiere, Mario Messina alla chitarra, Livio Zambotto al basso e Andrea Ivan Costenaro alla batteria. Si tratta della prima band vicentina che, dal 2008, ha scelto di omaggiare questo gruppo, con particolare attenzione all’aspetto scenico e coreografico oltre che musicale, evitando volutamente imitazioni forzate e ridicole, essendo impossibile avvicinarsi a quanto Freddie Mercury era sul palco.

Durante un loro concerto si spazia per tutta la discografia dei Queen, dal primo all’ultimo album, con una rivisitazione di molti pezzi attraverso medley strutturati appositamente per le varie occasioni, in piena fedeltà armonica e melodica con le versioni originali.

L’esibizione teatrale permette di vivere una esperienza visiva importante, con una scenografia dedicata e che farà rivivere a tutti i presenti le emozioni più profonde: in un concerto dei Queen si canta, si balla, ci si commuove, ci si sente vivi e partecipi.

Il ricavato della serata (biglietto a 10 euro acquistabile su www.tsmvicenza.it) aiuterà a far conoscere l’attività e sostenerne i progetti di AGD Vicenza Aps Associazione Giovani Diabetici, associazione nata nel 2022 dalla volontà di un gruppo di genitori con figli con diabete insulino-resistente (Dmt1), con età 0-19, seguiti dall’Ambulatorio di Diabetologia Pediatrica dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza, unica realtà per il territorio vicentino che offre supporto alle famiglie oltre a attività e momenti educativi ai giovani pazienti.