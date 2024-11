Eccidio dei 10 Martiri, sabato l’80° anniversario

L’amministrazione comunale, con le associazioni combattentistiche e partigiane A.N.P.I. (Associazione nazionale partigiani d’Italia) e A.V.L (Associazione volontari della libertà), ricorda sabato 9 novembre l’ottantesimo anniversario dell’eccidio dei 10 Martiri. Il tragico evento risale all’11 novembre 1944 quando, nella località Ponte dei Marmi, oggi viale Dieci Martiri, i nazifascisti fucilarono per rappresaglia dieci giovani prelevati dalle carceri di Padova.La cerimonia inizierà alle 10.30 con la deposizione della corona d’alloro al monumento alla Resistenza a Campo de Nane. Alle 11 il corteo raggiungerà il monumento in viale Dieci Martiri. Il saluto del sindaco Giacomo Possamai sarà seguito dalle letture a cura di alcuni studenti. Si terrà poi l’orazione ufficiale di Dijana Pavlovic, portavoce del movimento “Kethane Rom e Sinti per l’Italia”. In occasione dell’ottantesimo anniversario sarà presente anche la bandiera della Città di Vicenza, decorata con due medaglie d’oro al valore militare per il Risorgimento e la Resistenza.