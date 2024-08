Thomas Ceccon star sui social: è sex symbol mondiale

C’è da divertirsi a leggere i commenti da tutto il mondo (soprattutto di donne) ai video pubblicati sui social della gara e della premiazione di Thomas Ceccon, campione vicentino medaglia d’oro nei 100 metri dorso alle Olimpiadi di Parigi. nel giro di poche ore milioni di donne si sono accorte della sua bellezza e non esitano a scriverlo chiaramente. Si va dalle più anziane (“Voglio che sposi mia figlia”, “Da oggi sono ufficialmente cougar”, “Non parlo altrimenti divorzio”) alle più giovani (“Guardo le Olimpiadi e ad un tratto mi appare questo dio greco”, “Innamorata subito”, “Bellezza oltraggiosa”). Si sprecano gli ‘OMG’, i cuori, le emoticon con la bocca spalancata e le mani alla testa.

Uno dei suoi video (in cui mostra gli addominali) ha raggiunto su Tik Tok i 10 milioni di visualizzazioni. La rivista USA ‘People’ lo definisce ‘l’ultima ossessione di internet’. E poi… valanghe di commenti sulla bellezza degli italiani e moltissimi commenti che associano la bellezza di Thomas a quella di Paolo Maldini. Insomma le Olimpiadi non sono solo sport, come ha dimostrato la carnevalata dell’apertura, una delle più brutte della storia delle Olimpiadi e come dimostrano le curiosità che ogni giorno emergono dalla vita degli atleti. L’Italia, con Thomas, ha ricevuto non solo un riconoscimento sportivo, ma ha anche guadagnato una star… in attesa di altre medaglie.