Thomas Ceccon sotto attacco per aver scritto ‘Boia chi molla’, le scuse del campione

Polemiche sui social per aver scritto in una storia su Instagram ‘Boia chi molla’, frase usata nel ventennio fascista che non è passata inosservata ed ha scatenato accuse da ogni parte. Il campione vicentino (primo oro della storia italiana nei 50 farfalla) ha cancellato la storia e si è scusato riferendo che non sapeva che quell’affermazione fosse usata nel Ventennio. Respinge con decisione ogni accusa di vicinanza al fascismo e riferisce che la frase si riferiva al fatto che, mentre sono tutti in vacanza, lui continua ad allenarsi dopo il rientro dai mondiali.