Un trionfo per il nuotatore vicentino Thomas Ceccon. Ai Mondiali di Fukuoka ottiene la prima medaglia d’oro della storia nei 50 farfalla per l’Italia con 22”68 (record italiano, prima era 22”79). Batte il portoghese Ribeiro e il francese Maxime Grousset. Per Thomas, 22 anni di Thiene, (Vicenza) portacolori delle Fiamme Oro, quello odierno è il secondo oro mondiale individuale dopo quello dello scorso anno a Budapest nei 100 dorso